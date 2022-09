Rokavski preliv v četrtek prečkalo več kot 1000 ljudi

London, 23. septembra - Potem ko je skupno število migrantov, ki so letos v Veliko Britanijo prispeli čez Rokavski preliv, preseglo 30.000, je v četrtek to pot prečkalo več kot 1000 ljudi, so sporočili iz Londona. To je letošnje tretje najvišje dnevno število prosilcev za azil, ki so na Otok prispeli po tej poti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.