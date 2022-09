Županski kandidat SD v Celju je Primož Brvar

Celje, 23. septembra - Občinski odbor SD v boj za župana Celja na letošnjih lokalnih volitvah pošilja direktorja družbe Nepremičnine Celje in dolgoletnega mestnega svetnika Primoža Brvarja. Program, ki ga je danes predstavil županski kandidat in nosi naslov Srčno za Celje, po njegovih besedah naslavlja trenutne izzive mesta in je usmerjen v dolgoročni razvoj.