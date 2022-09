V DZ pogledi na ukrepe zoper draginjo ostajajo različni

Ljubljana, 23. septembra - DZ danes na izredni seji na predlog SDS govori o inflaciji in draginji ter o ukrepih, ki so bili, bodo ali bi morali biti sprejeti. Medtem ko opozicija poudarja, da vlada z ukrepi ne naslavlja vseh, ki bi jih morala, koalicija ocenjuje, da so predlogi SDS, ki jih je matični odbor že zavrnil in DZ danes o njih ne bo odločal, populistični.