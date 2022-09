V Mozirskem gaju 12. tekmovanje za najtežjo bučo

Mozirje, 24. septembra - V Mozirskem gaju bo danes potekalo 12. tekmovanje za najtežjo bučo. Tehtanje se bo začelo ob 11. uri, razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in priznanj pa okoli 13. ure. V parku je tudi na ogled okrog 30 jesenskih cvetnih aranžmajev mladih cvetličarjev in vrtnarjev, so sporočili iz gaja.