Berlusconi pred volitvami razburil z izjavo, da je bil Putin prisiljen v vojno

Rim, 23. septembra - Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Italiji v četrtek razburil z izjavo, da je bil ruski predsednik Vladimir Putin prisiljen v vojno v Ukrajini. "Putina so rusko ljudstvo, stranka in njegovi ministri silili, naj začne to posebno operacijo," je dejal v intervjuju za televizijo Rai.