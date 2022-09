V Kranju smrtna delovna nesreča pri padcu s strehe

Kranj, 23. septembra - Kranjski policisti so v četrtek obravnavali delovno nesrečo s smrtnim izidom. Moški je pri delu na strehi zasebnega objekta padel na tla in umrl na kraju dogodka. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je bila odrejena obdukcija, okoliščine pa kažejo, da je šlo za nesrečo.