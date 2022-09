Ljubljanska borza: Delnice NLB dopoldne ob več kot tri odstotke

Ljubljana, 23. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi izgubil nekaj več kot odstotek vrednosti. Najgloblje v rdečem so delnice NLB, ki izgubljajo več kot tri odstotke. Delnice banke so tudi najbolj prometne. Za več kot 100.000 evrov poslov so vlagatelji dopoldne opravili tudi s Petrolovimi in Krkinimi delnicami.