Država lani pobrala več davkov in socialnih prispevkov

Ljubljana, 23. septembra - Skupni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani povečali. V javne blagajne se jih je steklo skupaj 20 milijard evrov, kar je 13 odstotkov več kot leto prej. Davčni prihodki in socialni prispevki so se povečali v vseh glavnih kategorijah, ugotavljajo na državnem statističnem uradu.