Boeingu 200 milijonov dolarjev kazni zaradi zavajanja glede letal 737 max

New York, 23. septembra - Ameriški proizvajalec letal Boeing je pristal na plačilo 200 milijonov dolarjev visoke kazni zaradi obtožb o podajanju zavajajočih zagotovil o varnosti letal 737 max po dveh smrtonosnih nesrečah leta 2018 in 2019. "Podjetje in njegov vodja sta dala prednost dobičku pred ljudmi," je sporočila ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC).