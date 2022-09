Vreme: Pretežno jasno

V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju do 11, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo dež okrepil in do jutra razširil nad večji del Slovenije. V nedeljo bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami slabi. Nad naše kraje z zahodnim vetrom priteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. V soboto bo v krajih vzhodno od nas še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo. Popoldne bo predvsem v krajih zahodno in južno od nas začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V soboto bo vremenska obremenitev naraščala.