Milan Brglez odstopil s čela ŠZS, šahiste vodi Darja Kapš

Ljubljana, 23. septembra - Milan Brglez, kandidat za predsednika Slovenije, je odstopil s čela Šahovske zveze Slovenije (ŠZS). Vodenje je po sklepu upravnega odbora in statutu zveze do volitev, ki bodo marca prihodnje leto, prevzela Darja Kapš, nekdanja šahistka in dosedanja podpredsednica ŠZS.