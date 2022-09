Znana igralska zasedba filma Nikolaja Arcela The Bastard

Koebenhavn, 24. septembra - Produkcijska hiša Zentropa Entertainments, pod okriljem katere nastaja nov film danskega režiserja Nikolaja Arcela, je razkrila imena igralcev. V zgodovinski drami The Bastard, ki so jo ravno začeli snemati, igrajo danski zvezdnik Mads Mikkelsen, Amanda Collin, znana iz Volčje vzgoje, ter Skandinavca Simon Bennebjerg in Kristine Kujath Thorp.