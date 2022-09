V nesreči čolna z migranti ob sirski obali več kot 50 mrtvih

Bejrut, 23. septembra - V nesreči čolna z migranti, ki se je prevrnil v bližini obale Sirije, je umrlo več kot 50 ljudi, so danes sporočili sirski in libanonski viri. Na čolnu, ki je pred dnevi odrinil iz sosednjega Libanona proti Evropi, je bilo po navedbah sirskih oblasti do 150 ljudi.