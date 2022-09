Sindikat Skei s pobudo za pogajanja o dvigu plač

Ljubljana, 23. septembra - Sindikat kovinske in elektroindustrije (Skei) Slovenije je na delodajalce naslovil pogajalske zahteve za dvig plač in izplačilo draginjskega dodatka. "Zahteva je šestodstotni dvig osnovnih plač z novembrom in izplačilo enkratnega draginjskega dodatka v višini 300 evrov za naše člane," so danes sporočili.