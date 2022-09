Ministrstvo bo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti ovadilo vodstvo celjske bolnišnice

Ljubljana, 23. septembra - Ministrstvo za zdravje bo zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti ob sprejemu in tekom zdravljenja v celjski bolnišnici, ko je prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti ovadilo vodstvo celjske bolnišnice, so sporočili z ministrstva.