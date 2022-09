V Občini Šmarješke Toplice začetek prireditev Šmarješke jeseni 2022

Šmarješke Toplice, 23. septembra - V Občini Šmarješke Toplice se drevi začenja tridnevna prireditev Šmarješka jesen 2022, katere prva dneva bodo posvetili narodopiscu in rojaku Jožetu Karlovšku. V okviru 1. Karlovškovih dnevov bodo opozorili na pomen velikana narodopisne dediščine in spomnili na njegovo delo, nedeljo pa med drugim namenili družabnosti, izbrani kulinariki in vinu.