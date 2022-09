Med vožnjo po Novem mestu opit trčil v štiri avtomobile

Novo mesto, 23. septembra - Novomeški policisti so v četrtek popoldne obravnavali 54-letnega voznika, ki je opit sedel za volan terenskega vozila, med vožnjo po Novem mestu pa trčil v štiri vozila, ne da bi ustavil. Ko so ga izsledili policisti, je zavrnil preizkus alkoholiziranosti. Odvzeli so mu prostost in ga odvedli v pridržanje, so sporočili s PU Novo mesto.