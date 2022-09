Petnajst nogometašic odstopilo od igranja za špansko reprezentanco

Madrid, 23. septembra - Iz španske nogometne zveze (RFEF) so sporočili, da je 15 nogometašic odstopilo od igranja za reprezentanco zaradi nestrinjanja z delom selektorja in vpliva na njihovo "čustveno stanje in zdravje". Jorge Vilda bo ostal na mestu selektorja, čeprav je del ženske reprezentance želel njegov odstop, poročajo tuje tiskovne agencije.