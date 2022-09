Ministrstvo za zdravje ob prazniku športa izpostavlja pomen hoje

Ljubljana, 23. septembra - Evropski teden športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom, se začenja z današnjim praznikom slovenskega športa. Kot so ob tem zapisali na ministrstvu za zdravje, letos izpostavljajo pomen hoje kot vsestransko koristne prometne prakse in gibalne dejavnosti, ki pripomore k ohranjanju primerne telesne mase in krepi zdravje.