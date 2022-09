Ljubljana, 23. septembra - Zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in tekom zdravljenja v celjski bolnišnici, bo ministrstvo za zdravje zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona, so sporočili z ministrstva.