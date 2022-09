Število žrtev zatrtja protestov v Iranu naj bi bilo višje od uradnih navedb

New York, 23. septembra - V zatrtju protestov v Iranu, ki so izbruhnili po smrti mlade Kurdinje v policijskem pridržanju zaradi kršenja strogih islamskih pravil oblačenja, je doslej umrlo najmanj 36 ljudi, je sporočila skupina za človekove pravice s sedežem v New Yorku. Protesti so izbruhnili pred tednom dni in se hitro razširili po vsej državi.