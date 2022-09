Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 9.)

Ljubljana, 22. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju makedonskega ministra za pravosodje Nikole Tupancheskega s slovensko ministrico, pristojno za digitalno transformacijo, Emilijo Stojmenovo Duh. Poročale so še o slovenskih predsedniških volitvah in o italijanski manjšini, ki je v Sloveniji najbolj zakonsko zaščitena in uživa največ ugodnosti.