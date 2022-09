Pahor: Slovenija mora kljub kandidaturi za Varnostni svet vztrajati pri svojih načelih

New York, 22. septembra - Predsednik Borut Pahor meni, da mora Slovenija vztrajati pri svoji načelni zunanji politiki in stališčih, ne glede na to, da kandidira za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025. Kampanjo za kandidaturo bo Pahor formalno sicer zagnal na posebnem sprejemu v ponedeljek.