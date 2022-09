Novinarji na javni tribuni opozorili na težave v časopisni industriji

Ljubljana, 22. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču je zvečer potekala javna tribuna Med javnim in zasebnim, o razmerah v dnevnem časopisju Sindikata novinarjev Slovenije. Novinarji in strokovnjaki so debatirali o pogojih dela v časopisni industriji in opozarjali na preobremenjenost, nespremenjene plače, vedno manj terenskega dela in izobraževanj.