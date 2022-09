Mariborski svetniki potrdili rebalans proračuna

Maribor, 22. septembra - Mariborski mestni svetniki so se na današnji seji seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna ter potrdili rebalans, s katerim so proračun znižali za približno 7,7 milijona evrov, na 181,7 milijona. Potrdili so tudi manjšo spremembo cene odvajanja komunalne odpadne vode, ki pa na položnice ne bo imela vpliva.