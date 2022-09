Predlogu zakona o podvojitvi otroških dodatkov podpora na matičnem odboru

Ljubljana, 22. septembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je za obravnavo na petkovi izredni seji DZ pripravil predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka. Med upravičence so na odboru dodali rejniške družine. Opozicijo pa skrbi, da predvidena rešitev zapostavlja revne zaposlene.