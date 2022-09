Ljubljana, 22. septembra - Bolniki s kronično mieloično levkemijo naj pazijo na zdrav življenjski slog in živijo zmerno, so ob današnjem svetovnem dnevu kronične mieloične levkemije opozorile gostje informativno-izobraževalnega dogodka o omenjeni bolezni. Pomembno je, da bolniki redno jemljejo zdravila in obiskujejo zdravnika, ob tem pa skrbijo tudi za duševne stiske.