Doneck, 22. septembra - Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, so v teku končne priprave pred referendumi o priključitvi k Rusiji, ki bodo potekali od petka do torka, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Do izvedbe referendumov na vzhodu države prihaja v času protiofenzive ukrajinskih sil.