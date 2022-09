Poročilo: Stanje okolja generalno zadovoljivo

Ljubljana, 22. septembra - Stanje okolja v državi je generalno gledano zadovoljivo, zmanjšali so se izpusti onesnaževal v zrak, vodo in tla. Najbolj zaskrbljujoči so trendi kazalcev, ki prikazujejo stanje podnebja, je po obravnavi poročila o stanju okolja v Sloveniji 2022 na pristojnem parlamentarnem odboru povedal državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl.