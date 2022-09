Evropske borze navzdol; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 22. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes precej znižali in sledili sredinim ter današnjim padcem na newyorških borzah. Na slabo razpoloženje vlagateljev vpliva odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve in drugih centralnih bank, ki so dodatno dvignile ključne obrestne mere. Nafta se je podražila, tečaj evra je izgubil.