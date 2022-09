Fajonova zavrnila očitke SDS iz interpelacije, tudi Pahorjeve glede posvetovanja

New York, 22. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je zavrnila očitke iz interpelacije, ki jo je danes proti njej vložila SDS, in zatrdila, da je vedno spoštovala zakonodajo in da je zato tudi predlagala odpoklic veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Pojasnila je, da se je o tem tri dni pred odločitvijo vlade pogovarjala tudi s predsednikom Borutom Pahorjem.