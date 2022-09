Zveza prijateljev mladine pomaga socialno ogroženim otrokom pri uresničevanju športnih potencialov

Ljubljana, 22. septembra - Zveza prijateljev mladine s programom Športnik sem zagotavlja pomoč otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih okolij pri uresničevanju športnih potencialov, so na zvezi zapisali v sporočilu za javnost. Letos bodo z vsemi donacijami pomagali 48 otrokom, ki si bodo tako izboljšali svoje fizične in psihične zmogljivosti, so zapisali.