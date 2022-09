Častna občana Maribora letos Alfi Nipič in Mima Jaušovec

Maribor, 22. septembra - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji potrdili predlog komisije za priznanja in nagrade, da letošnja naziva častnih občanov podelijo glasbeniku Alfiju Nipiču in nekdanji teniški igralki Mimi Jaušovec. Na slovesnosti ob mestnem prazniku, ki ga obeležujejo 20. oktobra, bodo podelili še zlati grb, ki bo pripadel igralcu Bojanu Maroševiču.