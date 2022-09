Xiamen Airlines v naročilo 40 Airbusovih letal

Pariz/Peking, 22. septembra - Kitajski letalski prevoznik Xiamen Airlines je pri evropskem proizvajalcu letal Airbus naročil 40 letal modela A320neo, so sporočili iz Airbusa. Floto prevoznika Xiamen Airlines so do zdaj sestavljala izključno letala ameriškega proizvajalca letal Boeing, poroča francoska tiskovna agencija AFP.