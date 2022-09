Vlada zamenjala vodstvo direkcije za vode

Ljubljana, 22. septembra - Vlada je z mesta direktorja Direkcije RS za vode razrešila Romana Kramerja in za vršilko dolžnosti direktorice direkcije imenovala Nežo Kodre. Položaj bo nastopila v petek, direkcijo pa bo vodila do imenovanja novega direktorja, a največ pol leta, torej do 22. marca 2023, so sporočili po seji vlade.