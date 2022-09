Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 22. septembra - Zvečer bo na severovzhodu še nastalo nekaj ploh. Ponoči bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo povečini sončno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil na vso Slovenijo. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje priteka od severovzhoda razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V petek bo večinoma sončno.