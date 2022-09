Članice mreže evropskih finančnih institucij o izzivih razvojnih bank

Ljubljana, 22. septembra - SID banka je kot članica mreže evropskih finančnih institucij NEFI gostila srečanje predstavnikov 18 evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih finančnih institucij, Evropskega investicijskega sklada in Evropske komisije v Ljubljani. Govorili so o energetski krizi, zelenem prehodu, evropski finančni perspektivi in ostalih izzivih razvojnih bank.