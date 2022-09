Na ljubljanski borzi negativna gibanja

Ljubljana, 22. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 1,19 odstotka in se ustalil pri 1040,65 točke. V prvi kotaciji so se pocenile vse delnice z izjemo delnic Luke Koper. Skupaj so borzni posredniki ustvarili za 931.505 evrov prometa, najprometnejše pa so bile delnice Krke z nekaj več kot 300.000 evri prometa.