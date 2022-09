DVK potrdila vseh pet do zdaj vloženih kandidatur za predsednika republike

Ljubljana, 22. septembra - Državna volilna komisija (DVK) je danes potrdila vseh pet do zdaj vloženih kandidatur za predsednika republike, in sicer glasbenika Gregorja Bezenška, vodje poslancev NSi Janeza Ciglerja Kralja, kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, poslanca SDS Anžeta Logarja in pravnice Nataše Pirc Musar.