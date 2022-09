Poročilo: Povojno okrevanje Ukrajine naj bo trajnostno naravnano

Kijev, 22. septembra - Okrevanje Ukrajine, ki bo sledilo koncu ruske invazije, naj bo čim bolj trajnostno naravnano, v najnovejšem poročilu pozivata organizaciji WWF in Boston Consulting Group. Stroški okrevanja bodo visoki, a Ukrajini se ob tem odpira možnost za razvoj sodobnega in odpornejšega gospodarstva, so se strinjali udeleženci današnje predstavitve poročila.