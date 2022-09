Hrastniška občina v Podkraju izvedla dodatno zaščito pred podorom

Hrastnik, 25. septembra - Občina Hrastnik je v teh dneh v Podkraju, kjer je leta 2019 prišlo do obsežnega skalnega podpora, izvedla dodatno zaščito. Namestili so 610 kvadratnih metrov mrež. Vrednost opravljenih del je znašala dobrih 96.000 evrov, od tega je okoljsko ministrstvo prispevalo 78.500 evrov, so sporočili s hrastniške občine.