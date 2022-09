Na Kitajskem razvili maske, ki zaznavajo novi koronavirus

Washington, 22. septembra - Kitajski znanstveniki so razvili obrazne maske, ki lahko zaznajo viruse gripe kot tudi novega koronavirusa v zraku, je objavila ameriška znanstvena revija Matter. Služile naj bi predvsem kot zgodnji opozorilni sistem za preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni dihal, kot so covid-19 ter ptičja in prašičja gripa.