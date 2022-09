Velenjska občina obnavlja spomenik Partizani

Velenje, 25. septembra - Velenjska občina je v začetku tedna začela z obnovo spomenika Partizani, ki stoji na ploščadi med restavracijo DK in poslovno zgradbo Fori. Spomenik Partizani je avtor Valerio Miroglio posvetil skupnemu boju jugoslovanskih in italijanskih partizanov proti fašizmu. Obnova, ki bo končana do 20. oktobra, bo stala skoraj 11.000 evrov.