Strokovna komisija izbrala nominirance za najgostoljubnejše mesto

Ljubljana, 22. septembra - Turistična zveza je zaključila natečaj Moja dežela - lepa in gostoljubna 2022. Strokovna komisija je pregledala 67 slovenskih mest in krajev, 21 jeder, 37 izletniških točk, 19 kampov in glampingov, sedem mladinskih prenočišč ter 35 tematskih poti. Izbrali so nominirance, priznanja pa bodo podelili novembra na Dnevih slovenskega turizma.