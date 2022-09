Ob 50-letnici novogoriški pokrajinski arhiv z novo pridobitvijo

Nova Gorica, 22. septembra - V Novi Gorici so danes slovesno obeležili 50-letnico delovanja Pokrajinskega arhiva Nova Gorica. Ob tej priložnosti so odprli tudi nove prostore v pritličju stavbe sredi mesta, kjer je arhiv pridobil prostore za čitalnico in dodatno predavalnico. Današnje slovesnosti se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.