V Sodražici bodo odkrili doprsni kip Ivana Prijatelja

Sodražica, 23. septembra - V Sodražici bodo danes odkrili doprsni kip, posvečen literarnemu zgodovinarju, prevajalcu in esejistu Ivanu Prijatelju, ki se je rodil na Vinicah in po katerem je poimenovana tudi osnovna šola v Sodražici, so sporočili z občine. Doprsni kip je umetniško delo akademskega kiparja Mirsada Begića.