Surs: V zelo dobrem zdravstvenem stanju lani tri četrtine otrok

Ljubljana, 22. septembra - Za skoraj 74 odstotkov otrok, starih do 15 let, so starši ali skrbniki v letu 2021 ocenili, da je bilo njihovo splošno zdravstveno stanje zelo dobro. To je za 10 odstotnih točk več kot v letu 2017 (64 odstotkov), je danes objavil Surs. Na druženje s prijatelji in obiskovanje plačljivih prostočasnih aktivnosti pa je vplival covid-19.