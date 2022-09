Pošta Slovenije s serijo novih znamk

Maribor, 23. septembra - Pošta Slovenije je danes izdala nov sklop slovenskih znamk, in sicer tri v sklopu serije Živalstvo ter eno v seriji Vodnjaki na Slovenskem, s septembrskim izidom pa so začeli tudi z novo serijo znamk Spomeniki slovenske tehniške dediščine in Varnost v prometu. Obeležili so tudi 330. obletnico rojstva skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.