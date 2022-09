Med protesti v Iranu enajst mrtvih

Teheran, 22. septembra - V Iranu so v sredo že šesti dan zapored potekali protesti po smrti 22-letnice v priporu zaradi kršenja strogih islamskih pravil oblačenja za ženske. Po uradnih podatkih, ki so jih objavili danes, je v protestih umrlo enajst ljudi, sedem protestnikov in štirje pripadniki varnostnih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.