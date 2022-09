Na Hrvaškem dve aretaciji v zvezi z nezakonitim favoriziranjem pri javnih naročilih

Zagreb, 22. septembra - Urad evropskega javnega tožilca (EPPO) v Zagrebu je uvedel preiskavo proti dvema hrvaškima državljanoma zaradi nezakonitega favoriziranja pri javnih naročilih in njegovega spodbujanja. Oba osumljenca so v sredo aretirali na zahtevo EPPO, so danes sporočili iz urada, ki bo preiskovalnemu sodniku predlagal preiskovalni zapor za oba osumljenca.